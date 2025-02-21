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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على اتهام إسرائيل لها بشأن رفات شيري بيباس

القسام، فيتو
القسام، فيتو

ردت حركة حماس، اليوم الجمعة، على الانتقادات الإسرائيلية لها بشأن جثمان الأسيرة شيري بيباس وما رافقها من تهديدات واتهامات بانتهاك اتفاق التبادل.

الانتقادات الإسرائيلية لها بشأن جثمان المحتجزة شيري بيباس

وقال مسؤول في حركة حماس إن رفات الأسيرة شيري بيباس "يبدو أنها اختلطت مع بقايا بشرية أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، أوضح المسؤول في حماس، إسماعيل الثوابتة، إن جثة شيري بيباس "تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد".

نتنياهو يتحمل مسؤولية مقتل شيري بيباس

وأضاف: "نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها بوحشية مروعة".

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حركة حماس شيري بيباس طائرات الاحتلال الحربية الاحتلال نتنياهو

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