أستاذة بالقومي للبحوث توضح أفضل الوجبات للأطفال في شهر رمضان (فيديو)

مع حلول شهر رمضان المبارك، يحرص العديد من الآباء والأمهات على تقديم نظام غذائي صحي ومتوازن لأطفالهم الصائمين، لضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية دون التأثير على نشاطهم ونموهم، وفي هذا الإطار، توضح الدكتورة رانيا نبيل صبري، أستاذ صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أهمية اختيار الوجبات والمشروبات المناسبة للأطفال خلال الشهر الفضيل، مشيرةً إلى ضرورة التركيز على الجودة الغذائية للوجبات بدلًا من الكمية، وتقسيم الطعام إلى وجبات متعددة وخفيفة للحفاظ على صحة الطفل ونشاطه.

وجبة الإفطار: التركيز على الكيف وليس الكم



وتؤكد الدكتورة رانيا أن الطفل الصائم يكون بحاجة إلى إفطار صحي ومتوازن، لكن هذا لا يعني تناول وجبة كبيرة دفعة واحدة، بل يجب أن تكون الوجبة متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مشددة على ضرورة البدء بتناول التمر حيث يُعد التمر من الأطعمة المثالية للأطفال عند الإفطار، إذ يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة بعد ساعات الصيام الطويلة، مما يساعد الطفل على استعادة طاقته والشعور بالانتعاش، كما أنه يحتوي على معادن وفيتامينات مهمة لتعويض الجسم عن فقدان السوائل.

وأضافت أنه بعد التمر يقوم بتناول الشوربة التي عنصرًا أساسيًا في الإفطار، حيث تساعد على تهيئة المعدة لاستقبال الطعام بطريقة صحية، وتوفير السوائل المفقودة خلال الصيام. ومن الأنواع الغنية والمفيدة للأطفال شوربة بالكريمة أو الزبدة مع الدجاج التي توفر البروتينات والدهون الصحية، مما يعزز الطاقة ويساعد في بناء جسم الطفل، وايضا شوربة العدس أو الخضروات والتي تحتوي على الألياف والفيتامينات، مما يسهل عملية الهضم ويحسن صحة الأمعاء.



وبعد ذلك يتناول الطفل الطبق الرئيسي الذي يجب أن يحتوي على مصدر بروتين صحي، مثل اللحم أو الدجاج أو السمك، حيث تساهم البروتينات في بناء العضلات وتعزيز النمو، والخضروات الطازجة، التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية، وكميات قليلة من النشويات الصحية، مثل الأرز البني أو البطاطا، لضمان طاقة مستدامة.



وبعد مرور ساعتين أو ثلاث ساعات من الإفطار، توصي الدكتورة رانيا بتقديم وجبة خفيفة للأطفال، مع التأكيد على تجنب الحلويات الشرقية الغنية بالسكريات والدهون، واستبدالها بخيارات صحية، مثل الفاكهة الطازجة التي توفر السكريات الطبيعية التي يسهل هضمها، بالإضافة إلى الفيتامينات والألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، أو العصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال، الفراولة، أو التمر بالحليب، مع تجنب العصائر المعلبة والمشروبات الغازية، او المكسرات والعسل، فيمكن تقديم التمر مع المكسرات والعسل كوجبة غنية بالطاقة والعناصر الغذائية المهمة للأطفال الصائمين.



المشروبات الضرورية للأطفال في رمضان



وتشدد الدكتورة رانيا على ضرورة تناول الأطفال كميات كافية من السوائل لتعويض ما فقدوه خلال فترة الصيام، مع التركيز على شرب الماء بانتظام من وقت الإفطار وحتى السحور، لضمان ترطيب الجسم ومنع الشعور بالعطش، وتناول المشروبات الطبيعية مثل الحليب، العصائر الطازجة، والزبادي، والابتعاد عن المشروبات الغازية والمعلبة التي تحتوي على سكريات مضافة.



وجبة السحور مفتاح صيام صحي للأطفال



وتعتبر وجبة السحور ضرورية لضمان قدرة الطفل على الصيام دون الشعور بالإجهاد أو العطش. وتنصح الدكتورة رانيا بأن تحتوي وجبة السحور على البروتينات الصحية مثل البيض، الفول، أو الزبادي، حيث تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، والحبوب الكاملة والبقوليات: مثل الشوفان، الكينوا، أو البليلة باللبن، والتي تعد وجبة متكاملة غنية بالسعرات الحرارية المناسبة والطاقة المستدامة.

ونصحت بتجنب السكريات المضافة حيث يُفضل تناول السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه بدلًا من الحلويات الشرقية، التي قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر ثم انخفاضه، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع بسرعة.



وأكدت الدكتورة رانيا أنه لا يجب حرمان الطفل تمامًا من الأطعمة التي يحبها، ولكن يجب تقديمها بكميات معتدلة مع التركيز على التنوع الغذائي، كما شددت على أهمية إدراج البقوليات والحبوب الكاملة ضمن النظام الغذائي، لما تحتويه من فوائد كبيرة تساهم في دعم صحة الطفل خلال الصيام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.