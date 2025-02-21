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ساخرون

ساخرون.. الأرصاد الجوية: نطمئن المصريين ونبذل قصارى جهدنا لمد فصل الشتاء حتى نهاية شهر رمضان الكريم!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولا بهيئة الأرصاد الجوية عقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن حالة الطقس خلال الأسابيع القادمة مشيرًا إلى أن موجة البرد الشديد سوف تنحصر تمامًا ويبدأ طقس معتدل.


صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لمسئول الهيئة قائلًا: يعنى معنى كده إن الصيف ممكن يدخل علينا فى شهر الصيام وهيئة الأرصاد تفشل فى مد فترة الشتاء؟


فرد عليه المسئول ساخرًا: نحن نطمئن المصريين ونقول لهم إننا نبذل قصارى جهدنا لمد فصل الشتاء حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

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