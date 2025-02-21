تجديد حبس قائد سيارة أتلف رادار مراقبة بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس أحد الأشخاص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بإحداث تلفيات بأحد رادارات المراقبة بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود كسر بالزجاج الخارجى الخاص بأحد الرادارات بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وقائدها ( تبين عدم حمله رخصة تسيير– مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (عصا خشبية "المستخدمة فى الواقعة")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة تغريمه مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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