الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مفاجآت في الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"

الفيل الازرق
الفيل الازرق

حرص فريق فيلم «الفيل الأزرق» على الترويج للجزء الثالث، وذلك من خلال الكشف عن التحضيرات التي بدأت  الفترة الحالية، برفقة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذي كشف عن كواليس جمعته بصناع العمل.

زاد المستشار تركي آل الشيخ حماسة محبي الفيلم الشهير «الفيل الأزرق»، بإعلانه عن تحضيرات الجزء الثالث، أيضًا، من العمل السينمائي الشهير، إذ نشر صورة جديدة جمعته بالكاتب أحمد مراد، والمخرج مروان حامد، ضمن استعدادات التحضيرات، وعلق: «اجتماع مثمر مع المخرج الكبير مروان حامد، والكاتب العزيز أحمد مراد، وأخي العزيز المنتج أحمد بدوي.. ترقبوا (الفيل الأزرق 3) بشكل مختلف وعالمي».

يشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد كشف، في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب، عن حماسته لتقديم «الفيل الأزرق» بشكل مختلف، لاستكمال النجاح الذي حققه الموسمان الأول والثاني، مؤكدًا إمكانية جعل الفيلم يتخطى حدود المعتاد، لافتًا إلى أنه استثمار رابح للجميع.

ولفت رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى أنه يقدم كل الدعم لصنّاع العمل المصري، لبدء الجزأين الثالث والرابع أيضًا، ليظهرا للجمهور بمستوى عالمي جديد، لأن الفيلم علامة في السينما المصرية والعربية، ولا بد من دعمه بشكل صحيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد بدوى الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للترفيه السينما المصرية الكاتب أحمد مراد الفيل الأزرق 3 العمل السينمائي

مواد متعلقة

إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد أمس

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

بعد منشور صعب حد يصدق، حقيقة بلوغ تامر هجرس 75 سنة من العمر

إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد اصطدامها بسفينة تجارية قرب مصر

تراجع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

إعلام عبري: اعتقال يهودي إسرائيلي مشتبه فيه بالتورط في زرع عبوات ناسفة بالحافلات

انخفاض حاد بالمحافظات والصغرى بكاترين تسجل "صفر"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هيأ جسمك للصيام في شهر رمضان (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

شاهد، أحداث الشغب في المدرجات التي أوقفت مباراة بالدوري الأوروبي

ضبط مصريين وسوريين في الكويت باعوا وركبوا عوادم سيارات تسبب إزعاجا للمواطنين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

هيأ جسمك للصيام في شهر رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

كيف عاقب الله قوم لوط؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية