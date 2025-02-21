مفاجآت في الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"

حرص فريق فيلم «الفيل الأزرق» على الترويج للجزء الثالث، وذلك من خلال الكشف عن التحضيرات التي بدأت الفترة الحالية، برفقة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذي كشف عن كواليس جمعته بصناع العمل.

زاد المستشار تركي آل الشيخ حماسة محبي الفيلم الشهير «الفيل الأزرق»، بإعلانه عن تحضيرات الجزء الثالث، أيضًا، من العمل السينمائي الشهير، إذ نشر صورة جديدة جمعته بالكاتب أحمد مراد، والمخرج مروان حامد، ضمن استعدادات التحضيرات، وعلق: «اجتماع مثمر مع المخرج الكبير مروان حامد، والكاتب العزيز أحمد مراد، وأخي العزيز المنتج أحمد بدوي.. ترقبوا (الفيل الأزرق 3) بشكل مختلف وعالمي».

يشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد كشف، في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب، عن حماسته لتقديم «الفيل الأزرق» بشكل مختلف، لاستكمال النجاح الذي حققه الموسمان الأول والثاني، مؤكدًا إمكانية جعل الفيلم يتخطى حدود المعتاد، لافتًا إلى أنه استثمار رابح للجميع.

ولفت رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى أنه يقدم كل الدعم لصنّاع العمل المصري، لبدء الجزأين الثالث والرابع أيضًا، ليظهرا للجمهور بمستوى عالمي جديد، لأن الفيلم علامة في السينما المصرية والعربية، ولا بد من دعمه بشكل صحيح.

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