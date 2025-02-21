مسلسلات رمضان 2025، تعرف على تفاصيل شخصية أيتن عامر في "وش السعد"

تستعد الفنانة أيتن عامر للمشاركة بالموسم الرمضاني ٢٠٢٥ بمسلسل "وش السعد"، الذي يعد أحد أبرز إنتاجات شبكة «أبوظبي للإعلام».

في هذا السياق يقدم مسلسل «وش سعد»، الذي يعرض أيضًا على تطبيق «ADtv»، تجربة جديدة ومبتكرة، وهو التعاون الأول بين الدراما الإماراتية والمصرية، في خلطة كوميدية فريدة، بمشاركة النجم الإماراتي أحمد صالح، والنجمة المصرية آيتن عامر، ونجم الكوميديا الشبابية في مصر مصطفى أبو سريع، إلى جانب المذيعة الإماراتية المميزة حصة الفلاسي في تجربتها الدرامية الأولى.

ويعكس هذا العمل حرص «شبكة أبوظبي للإعلام» على دعم الفنانين الإماراتيين، وإيصالهم إلى الأسواق الدرامية العربية، من خلال تشجيع الإنتاجات المشتركة، وتبادل الخبرات.

ويشارك النجوم الأربعة في بطولة المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، إلى جانب مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا، منهم: صلاح عبد الله، وعبير صبري، وإبرام سمير، وعلاء مرسي، ودنيا المصري، وعايدة رياض، وأحمد صيام، ومحمد الصاوي. المسلسل من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

تدور قصة «المسلسل» حول رجل أعمال إماراتي يسافر إلى القاهرة، فيتعرض لحادث سير أثناء تجوله مع سائقة تاكسي أوبر (آيتن عامر). وتقرر الأخيرة، بدافع الخوف، أخذه للعلاج في منزلها بدلًا من المستشفى، وهناك تبدأ سلسلة من المواقف الاجتماعية والكوميدية، التي تعكس طبيعة المجتمع المصري، خاصة مع عائلة «سائقة التاكسي»، وفي مقدمتهم مصطفى أبو سريع.

يأتي ظهور النجم الإماراتي أحمد صالح، في الدراما المصرية، بعد نجاحه الكبير في الساحة الدرامية والسينمائية الخليجية، إذ حقق مسلسل «البشارة» - الذي قام ببطولته، وأخرجه راكان - نجاحًا لافتًا بين الجمهور، ونال عنه جائزة «أفضل مسلسل خليجي» في كأس عالم القاهرة لتكريم الأعمال المتميزة.

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