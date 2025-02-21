تجديد حبس المتهم بقتل شاب في 15 مايو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المتهم بقتل الشاب "مصطفى علي"، بطلق ناري في مدينة 15 مايو، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة 15 مايو قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال الشاب “مصطفى علي”، 23 عامًا، مصابًا بطلق ناري، وقد توفى متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات عن مقتل الشاب بسبب إصابته بعيار ناري في الرأس.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

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