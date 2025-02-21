هنا الزاهد تنتهي من تسجيل نصف حلقات مسلسلها الإذاعي "جوازة مشروعة"

انتهت الفنانة هنا الزاهد من تسجيل جزء كبير من مسلسلها الإذاعي جوازة مشروعة، التي تشارك به في موسم رمضان 2025، ويشاركها الفنان نور النبوي بعد غيابها عن الدراما التليفزيونية هذا الموسم.

يذاع مسلسل "جوازة مشروعة" بطولة هنا الزاهد ونور النبوي عبر محطة راديو 9090 في تمام الساعة ٣ عصرا، وفق ما جاء في الخريطة الرمضانية للمحطة.

على الجانب الآخر أعلن الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، تفاصيل خريطة البرامج الجديدة للإذاعة في رمضان 2025، مشيرا إلى أن هذا العام يتميز بتقديم برامج جديدة ومختلفة تتناسب مع جميع الأذواق.

تضم خريطة المسلسلات الإذاعية لمحطة 9090 كل من:

"هايدي ونوفل" يقدمه محمد نشأت ومي سليم وإيناس عزالدين، من الساعة 3:30 عصرا.

"الست فوزية" تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، من الساعة 2:30 عصرا.

"عندما يحكي شهريار" تقديم رامي الحلواني وإيمان مختار، من الساعة 1:30 ظهرا.

"بشرة خير" تقدمه صفاء أبو السعود وأحمد صيام ومحمد أبو داود، من الساعة 2 ظهرا.

"جوازة مشروعة" تقدمه هنا الزاهد ونور النبوي، من الساعة 3 عصرا.

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