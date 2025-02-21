دعاء ختام شهر شعبان، واستقبال شهر رمضان هو أحد الأدعية التي يقوم بعض الناس بترديدها من أجل ختام شهر شعبان على أكمل وجه من الطاعة، واستقبالها لشهر رمضان، كما أن دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان يعد بمثابة الوداع لشهر شعبان واستقبال شهر رمضان، ودعاء ختم شهر شعبان واستقبال شهر رمضان مستجاب لما في شهر شعبان من فضائل، ولكن ما حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان. هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية فإلى التفاصيل..

حكم دعاء ختم شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

استعداد الصحابة لرمضان

تروي كتب السيرة أن الصحابة رضوان الله عليهم: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، اللهم سلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلًا.

حكم الدعاء ببلوغ شهر رمضان



الدعاء ببلوغ رمضان، والاستعداد له سنة عن النبي المصطفي صلى الله عليه وسلم فقد وصفت أمنا عائشة رضي الله عنها حال نبينا صلى الله عليه وسلم في استعداده لرمضان فقالت: (وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِن شَهْرٍ قَطُّ، أَكْثَرَ مِن صِيَامِهِ مِن شَعْبَانَ كانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا) رواه مسلم.





دعاء وداع شعبان هل ورد عن النبي؟

لا تذكر كتب السير والسنة النبوية دعاء مخصوصا لوداع شهر شعبان ولم يرد عنه صلي الله عليه وسلم من الأعمال في شعبان إلا كثرة الصيام كما دلت علي ذلك الأحاديث الصحيحة

حكم دعاء ختم شهر شعبان واستقبال شهر رمضان





حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

لم يرد في صحيح السنة النبوية أي دعاء بخصوص ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان سوى ما وردت بشأنه الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن صيام النبي في شعبان استعدادا لرمضان وكذلك دعاء. رؤية الهلال إلا أن بعض المتأخرين من المسلمين استحسنوا الدعاء في هذا الشأن كونه مشروعا في كل وقت وعليه فإن البعض يقول إنه بدعة كونه لم يرد عن النبي والبعض الآخر اجازه استحسانا وكونه من الذكر

دعاء وداع شهر شعبان



في أواخر شهر شعبان، يودع البعض هذا الشهر الكريم مرددين:



-اللهم صل على محمد وآله صلاة دائمة لا تحصى ولا تعد ولا يقدر قدرها غيرك يا أرحم الراحمين.



-اللهم أجعل ما تبقي من أيام شهر شعبان جابرة للقلوب، آسرة للعيوب، ماحية للذنوب، مفرجة للكروب، اللهم إن شوقنا إلى شهر رمضان زاد، فيا رب لا تحرمنا نحن ولا أحبتنا من صيام هذا الشهر الجليل ومن قيامه، اللهم بلفنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه واجعلنا فيه من عتقائك من النار امين.

- اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عدوًا إلا خذلته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا جاهلًا إلا علمته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا عسيرًا إلا يسّرته، ولا حقًا إلا استخرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسّرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين.



- اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو بذخ أو بطر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر أو فسوق أو عصيان أو عظمة أو شيء لا تحب فأسألك يا رب أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة وطمأنينة وتوبة نصوحا.



- اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا، ومتّعنا اللهم بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا أبدًا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وأحسن خاتمتنا، يا رب العالمين.



- اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة عفوك.



اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ضعيف فقير إلى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قهار مقتدر أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير إلى رحمتك فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالحي خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر.



- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شرّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك. إنه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.





دعاء استقبال شهر رمضان



دعاء استقبال رمضان من الأدعية التي يردها البعض في ختام شهر شعبان وبرغم أنه لم ترد عن النبي أدعية في هذا الشأن إلا دعاء رؤية الهلال كما هو معروف إلا أن البعض يستحسن دعاء استقبال شهر رمضان والذي ندعو الله فيه أن يبلغنا رمضان،ومن هذه الأدعية:



-اللهم إن هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية، يا من أخذ القليل وشكر الكثير اقبل مني اليسير،

اللهم إني أسألك أن تجعل لي إلى كل خير سبيلا، ومن كل ما لا تحب مانعا يا أرحم الراحمين يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك يا كريم.



- اللهم أجعل صيامي في شهر رمضان صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.



- للهم هذا الشهر المبارك الذي انزل فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية يا من أخذ القليل وشكر الكثير اقبل منا اليسير

اللهم إني أسألك أن تجعل لي إلى كل خير سبيلًا ومن كل ما لا تحب مانعا يا ارحم الراحمين.



-اللهم قربني في شهر رمضان إلى مرضاتك، وجنبني فيه سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين

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