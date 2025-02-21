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وفاة طفل غرقا في ترعة جانبية بالمنيا

ترعة جانبية بالمنيا،
ترعة جانبية بالمنيا، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل ترعة جانبية في إحدى عزب مركز المنيا انزلقت قدماه أثناء اللهو، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

وفاة طفل غرقا في ترعة جانبية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق طفل في ترعة جانبية في عزبه عبدالله بمركز المنيا، أثناء اللهو.

 

الأجهزة الأمنية في المنيا 

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا، وقد تمكنت من انتشال جثة "رائد.ع" 3 سنوات مقيم في ذات العزبة.
 

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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