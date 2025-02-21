وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات للجيش بتكثيف العمليات العسكرية في مخيم طولكرم

قال المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حادثة زرع القنابل في حافلات بتل أبيب تطور خطر للغاية.



وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليمات للجيش بتكثيف العمليات العسكرية في مخيم طولكرم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بتكثيف العمليات العسكرية في مخيم طولكرم.

صناعة العبوات الناسفة في الأراضي الفلسطينية

وذكرت القناة 12 العبرية أن قائد منطقة تل أبيب يزعم أن طبيعة العبوات الناسفة تشير إلى أنها صنعت في الأراضي الفلسطينية.

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر قولها: إن العبوات الناسفة التي عثر عليها جنوبي تل أبيب كان مخططا لها أن تنفجر بشكل متزامن صباح غد.

إعلام إسرائيلي يتحدث عن مصدر العبوات الناسفة في انفجار تل أبيب

وزعم موقع واللا العبري، أنه تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها "انتقامًا لطولكرم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.