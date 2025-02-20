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خارج الحدود

المجر تعارض مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

وزير خارجية هنجاريا،
وزير خارجية هنجاريا، فيتو

أعلنت المجر معارضتها لتقديم حزمة دعم جديدة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تبلغ قيمتها 20 مليار يورو.

 

هنجاريا تعارض مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 

وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو يوم الخميس، "إن مبادرة منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس تستهدف تعزيز موقف كييف في المحادثات بدلا من الضغط من أجل السلام".

وأضاف بيتر سيارتو: "لن ندعم إنفاق أموال دافعي الضرائب في أوروبا لإطالة أمد الحرب".

وأفاد بأن بلاده لن تدعم أيضا تمديد عقوبات التكتل ضد الأفراد الروس والبيلاروسيين.

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وقدمت دوائر السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 6 مليارات يورو فقط.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) سيتم استخدام الأموال لتوريد 1.5 مليون قذيفة مدفعية بقيمة 3.5 مليار يورو، و500 مليون يورو أخرى لأنظمة الدفاع الجوي وملياري يورو لتجهيز وتدريب لواءين أوكرانيين.

ومن المقرر بحث الاقتراح في اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل يوم الإثنين رغم أنه لا يزال من غير الواضح بأن الدول الأعضاء ستدعمه وهل يمكن تنفيذه.

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هنغاريا الاتحاد الاوروبي أوكرانيا كييف

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