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حوادث

النيابة تحدد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين بنشر أخبار كاذبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت النيابة العامة 3 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين بنشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض ضد مؤسسات الدولة أمام الدائرة الأولى إرهاب. 


كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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النيابة العامة أخبار كاذبة الإخوان

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