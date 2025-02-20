قائمة مسلسلات CBC في رمضان

أعلنت قناة CBC عن قائمة مسلسلاتها في شهر رمضان 2025.

وطرحت القناة بوسترات الأعمال التي تعرضها في رمضان وهي مسلسلات: شهادة معاملة أطفال للفنان محمد هنيدي، وحسبة عمري لـ روجينا، وولاد الشمس، وحكيم باشا، وعقبال عندكوا، وقهوة المحطة.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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