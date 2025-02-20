الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المركزي للزراعة العضوية يدشن أولى التجارب الحقلية لتقييم فاعلية المبيدات الحيوية في مكافحة النيماتودا

المركزي للزراعة العضوية
المركزي للزراعة العضوية يدشن اولي التجارب الحقلية

 صرح الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية، بتدشين أولى التجارب الحقلية لتقييم فاعلية المبيدات الحيوية فى مكافحة النيماتودا الممرضة للنبات تحت إشراف نخبة من أساتذة المعمل المركزي للزراعة العضوية

وتأتى هذه التجارب فى اطار الجهود المبذولة من قبل المعمل المركزى للزراعة العضوية إلى توفير حلول طبيعية وآمنة للمزارعين، من خلال تسجيل المبيدات الحيوية والعضوية لدى الادارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للائحة التنفذية لقانون الزراعة العضوية.

يذكر ان النيماتودا الممرضة للنبات تعد من اخطر الافات التى تهدد المحاصيل الزراعية المختلفة، حيث تؤثر سلبا على نمو النباتات وانتاجيتها ومن هنا تمثل هذه التجارب خطوة مهمة نحو تطوير حلول طبيعية مبتكرة لمكافحتها دون الاضرار بالبيئة او صحة الانسان حيث تعمل هذه البدائل الامنة من خلال اليات طبيعية وفعالة مثل:

1. التنافس على الموارد الغذائية والمكان

2. افراز مركبات نشطة حيويا مضادة للنيماتودا الممرضة للنبات مثل الانزيمات المحللة للجدر الخلوية

3. التطفل المباشر على اليرقات والبيض

4. تحفيز المناعة الطبيعية للنبات

وتهدف التجربة الى تقييم قدرة المبيد الحيوى قيد التجربة فى مكافحة نيماتودا تعقد الجذور والحد من اضرارها وتحسين صحة التربة والنبات. وتشمل التجارب تقييم كفاءة المبيد الحيوى تحت ظروف زراعية مختلفة بما يضمن تحقيق افضل النتائج للمزارعين المهتمين بالزراعة العضوية. كما سيتم متابعة تأثيره على صحة التربة والكائنات الدقيقة المفيدة فى التربة والتى تلعب دورا أساسيا فى التوازن البيئى.

أكد الاستاذ الدكتور سعد جعفر على ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية فى مكافحة الأمراض النيماتودية تحت نظم الزراعة العضوية بما يواكب التوجه العالمى نحو تقليل التاثيرات البيئية والسلبية للزراعة التقليدية. كما يتوقع ان تسهم نتائج مثل هذه التجارب فى تقديم توصيات فعالة للمزارعين وتعزيز تطبيق المبيدات الحيوية كبديل امن فى نظم الانتاج العضوى.

أشار القائمون على التجربة أنه سيتم جمع البيانات وتحليلها وذلك باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة النتائج واستخلاص التوصيات المناسية بما يساهم فى رفع جودة المدخل الزراعى العضوى والتوسع فى هذا القطاع الهام من أجل مستقبل أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استصلاح الأراضي اطار الجهود المبذولة الزراعي الدكتور عادل عبدالعظيم الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

عرض حفلة تامر عاشور في السعودية على Mbc مصر

ميار الببلاوي عن اتهام خادمتها بسرقة مشغولات ذهبية: ضربتني بأداة حادة وهربت، وقرار عاجل من النيابة

هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي بقيادة مارسيل كولر أمام الزمالك

منوعات

المزيد

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كيف تتجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟ الأزهر يرد

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

ما هي حقيقة أمية الصحابة؟ داعية إسلامي يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية