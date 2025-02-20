المركزي للزراعة العضوية يدشن أولى التجارب الحقلية لتقييم فاعلية المبيدات الحيوية في مكافحة النيماتودا

صرح الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية، بتدشين أولى التجارب الحقلية لتقييم فاعلية المبيدات الحيوية فى مكافحة النيماتودا الممرضة للنبات تحت إشراف نخبة من أساتذة المعمل المركزي للزراعة العضوية

وتأتى هذه التجارب فى اطار الجهود المبذولة من قبل المعمل المركزى للزراعة العضوية إلى توفير حلول طبيعية وآمنة للمزارعين، من خلال تسجيل المبيدات الحيوية والعضوية لدى الادارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للائحة التنفذية لقانون الزراعة العضوية.

يذكر ان النيماتودا الممرضة للنبات تعد من اخطر الافات التى تهدد المحاصيل الزراعية المختلفة، حيث تؤثر سلبا على نمو النباتات وانتاجيتها ومن هنا تمثل هذه التجارب خطوة مهمة نحو تطوير حلول طبيعية مبتكرة لمكافحتها دون الاضرار بالبيئة او صحة الانسان حيث تعمل هذه البدائل الامنة من خلال اليات طبيعية وفعالة مثل:

1. التنافس على الموارد الغذائية والمكان

2. افراز مركبات نشطة حيويا مضادة للنيماتودا الممرضة للنبات مثل الانزيمات المحللة للجدر الخلوية

3. التطفل المباشر على اليرقات والبيض

4. تحفيز المناعة الطبيعية للنبات

وتهدف التجربة الى تقييم قدرة المبيد الحيوى قيد التجربة فى مكافحة نيماتودا تعقد الجذور والحد من اضرارها وتحسين صحة التربة والنبات. وتشمل التجارب تقييم كفاءة المبيد الحيوى تحت ظروف زراعية مختلفة بما يضمن تحقيق افضل النتائج للمزارعين المهتمين بالزراعة العضوية. كما سيتم متابعة تأثيره على صحة التربة والكائنات الدقيقة المفيدة فى التربة والتى تلعب دورا أساسيا فى التوازن البيئى.

أكد الاستاذ الدكتور سعد جعفر على ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية فى مكافحة الأمراض النيماتودية تحت نظم الزراعة العضوية بما يواكب التوجه العالمى نحو تقليل التاثيرات البيئية والسلبية للزراعة التقليدية. كما يتوقع ان تسهم نتائج مثل هذه التجارب فى تقديم توصيات فعالة للمزارعين وتعزيز تطبيق المبيدات الحيوية كبديل امن فى نظم الانتاج العضوى.

أشار القائمون على التجربة أنه سيتم جمع البيانات وتحليلها وذلك باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة النتائج واستخلاص التوصيات المناسية بما يساهم فى رفع جودة المدخل الزراعى العضوى والتوسع فى هذا القطاع الهام من أجل مستقبل أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.