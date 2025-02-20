الإحصاء: 25.9% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السعودية خلال عام 2024

يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية في اطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.

و كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس الموافق 20/2/2025 عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 3.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 25.9 %.

و بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 43.6 %.

وقد أشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 11.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 8.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8 %.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2024

1. اسلاك من نحاس نقى بقيمة 645 مليون دولار.

2. خضروات وفواكه 397 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 222 مليون دولار.

4. ملابس جاهزة بقيمة 202 مليون دولار.

5. أثاث ومنشأت جاهزة الصنع بقيمة 91 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5.6 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 285 مليون دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 213 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 109 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 775.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023

و بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 190 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 272.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.3 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــًا لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.

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