4 ليالى لباليه الجمال النائم على المسرح الكبير

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد رائعة المؤلف الموسيقى العالمى تشايكوفسكى الباليه الكلاسيكى الشهير " الجمال النائم " لفرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل وذلك على مدار 4 ايام متصلة فى الثامنة مساء الاثنين، الثلاثاء، الإربعاء، الخميس 24، 25، 26، 27 فبراير على المسرح الكبير.

العرض تصميم ماريوس بيتيبا، ديكور محمد الغرباوى وتصميم إضاءة ياسر شعلان ويضم مقدمة وثلاثة فصول ويدور حول الأميرة الصغيرة التى تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل ورغم إحتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن إستيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم.

عرض الجمال النائم

جدير بالذكر أن عرض الجمال النائم يعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وتم تقديمه للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكى بسان بطرسبرج وتم تناول قصته بعدة أشكال ومعالجات فنية متنوعة.

أما فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، قدمت عروضها فى العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.

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