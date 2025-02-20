رمضان في مصر حاجة تانية، حلقة خاصة مع صاحبة السعادة الأحد والإثنين

تقدم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس يومي الأحد والاثنين في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، حلقتين بعنوان "رمضان في مصر حاجة تانية".

تستضيف إسعاد يونس خلال الحلقتين، فريق "روح الشرق" بقيادة المايسترو محمود محسن، فيما تستضيف في الحلقة الأولى مهن مختلفة وهم الحسيني إبراهيم صاحب سلسلة عصائر الخسيني وصانع فوانيس رمضان طارق أبو العدب، وأحمد سيد عبد الجواد صاحب محلات مخللات النجوم، وكذلك بعض منسقي ومنظمي إفطار المطرية الشهير وهم؛ "عبد الفتاح حسن، أحمد محمد أحمد، إيهاب الشحات، مصطفى أحمد عبد السلام.

حلقة الإثنين

وفي حلقة يوم الاثنين، يستضيف البرنامج المنشدين أحمد العامري وعلي أبو الدهب وأحمد خضر، ومحمد موسى صاحب مطعم قطة للفول.

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