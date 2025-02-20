اتفاقية إطارية بين هيئة البترول وشلمبرجير لإطلاق حلول حفر رقمية ذكية

وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع شركة "شلمبرجير" لإطلاق حلول DrillOps الذكية لحفر وتحليل الآبار في الوقت الفعلي، ويهدف هذا التعاون إلى تزويد قطاع البترول بأدوات رقمية لتحسين أداء الحفر والكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر التشغيلية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس شريف بيومي، العضو المنتدب لشركة SLB مصر وشرق المتوسط، بحضور المهندس تامر إدريس، نائب رئيس الهيئة للإنتاج، والمهندسة إيمان وافي، مساعد الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.



و تعكس هذه الاتفاقية التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحسين عمليات الاستكشاف والإنتاج. كما تواكب تنفيذ المحور الأول في استراتيجية الوزارة لزيادة معدلات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل عبر أحدث التقنيات العالمية.

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