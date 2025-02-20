الخميس 20 فبراير 2025
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السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 915 / 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

السكك الحديدية
السكك الحديدية


فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر رئيس الهيئة تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب قطارى 915 / 900  على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس  .   
حيث تقرر  إعتبارًا من يوم السبت  الموافق 22/2/2025  تعديل تركيب قطار 915 (  القاهرة /  الإسكندرية ) بتركيب  ( 3 عربات درجة أولي مكيفة  أسباني مطور + عربة بوفيه أسباني درجة ثانية مكيفة  + 5 عربات درجة ثانية مكيفة أسباني مطو ر  ) وبنفس جدوله الحالي. 
كما تقرر إعتبارًا من يوم  الأحد  الموافق 23/2/2025 تعديل تركيب قطار 900 (  الإسكندرية  /  القاهرة ) بنفس تركيب قطار 915  وبنفس جدوله الحالي.
وتؤكد الهيئة على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب  .

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