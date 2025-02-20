الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن ستيلينبوش الجنوب إفريقي منافس الزمالك بالكونفدرالية

ستيلنبوش الجنوب
ستيلنبوش الجنوب إفريقي

 أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنظيره ستيلنبوش الجنوب إفريقي.

وفي السطور التالية تعرض فيتو تقريرا عن فريق ستيلنبوش الجنوب إفريقي منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية.

 ستيلنبوش الجنوب إفريقي

يعد فريق ستيلنبوش من أندية جنوب إفريقيا ولكنه لا يمتلك شهرة فريق صن داونز وأورلاندو، ويحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 23 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها في المسابقة.

وتبلغ القيمة السوقية لـ  ستيلنبوش الجنوب إفريقي 11.4 مليون يورو فيما تبلغ القيمة السوقية 15.55 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ويقود الفريق فنيا المدرب المحلي ستيف باركر.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام تقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الكونفدرالية ستيلينبوش الجنوب إفريقي

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب إفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

تاريخ مواجهات القطبين قبل القمة 129.. الأهلي يفوز في 59 مباراة والزمالك 29.. وحسام عاشور الأكثر مشاركة بـ38 لقاء

شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وسيلتك في دوري أبطال أوروبا

أخبار الرياضة اليوم: المتحدة تعلن نقل مباريات الأهلي بكأس العالم.. الزمالك يعلن إصابة لاعبه قبل القمة.. أول رد فعل من إدارة الأبيض على تصريحات أمير عزمي المسيئة

ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام فينورد 1-1(صور)

بحضور وزير الرياضة، مباراة استعراضية لأساطير كرة القدم العالمية والمصرية (صور)

ترتيب الأندية المتأهلة لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا

ميلان يتقدم على فينورد بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا (صور)

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

غدا، السيسي يشارك في اجتماع حول القضية الفلسطينية بحضور قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

تعرف على نتائج قرعة ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

منوعات

المزيد

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

بحضور الأهلي وبيراميدز، نتائج قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الإنسان مع الأوقات التي تكون فيها الحياة صعبة؟ نصائح خاصة من أمين الفتوى

الإفتاء توضح حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان (فيديو)

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية