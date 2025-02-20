مواجهات صعبة تنتظر ممثلي مصر في إفريقيا.. رحلة شاقة للأهلي أمام الهلال بدوري الأبطال.. بيراميدز يصطدم بالجيش الملكي.. والزمالك يخشى مفاجآت بطل جنوب أفريقيا بالكونفدرالية

مواجهات قوية تنتظر الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بعد سحب قرعة دور ربع النهائي للبطولتين.

مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الهلال السوداني

بيراميدز مع الجيش الملكي

صن داونز ضد الترجي الرياضي التونسي

أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر

طريق نصف النهائي

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة نارية للنادي الأهلي في الدور نصف النهائي حال تخطي نظيره الهلال السوداني.

ويلتقي الفريق الفائز من مواجهة النادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني مع الفريق الفائز من مباراة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

بينما يلعب الفائز من بيراميدز والجيش الملكي مع الفائز من مباراة أورلاندو بايريتس مع مولودية الجزائر.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا تأهل 6 أندية عربية، هي الأهلي وبيراميدز، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الترجي التونسي، والجيش الملكي المغربي، إضافة إلى ناديي ماميلودي صن داونز وأورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا.

بطولة كأس الكونفدرالية

أما على صعيد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، جاءت قرعة دور الثمانية للكونفيدرالية كالتالي..

سيمبا التنزاني مع المصري

نهضة بركان المغربي مع أسيك الإيفواري

اتحاد العاصمة مع القسنطيني الجزائري

الزمالك مع ستيلنبوش الجنوب أفريقي

كما أسفرت قرعة الكونفدرالية الإفريقية عن صدام مصري محتمل في الدور النصف نهائي.

من المقرر أن يواجه الفائز من سيمبا التنزاني والمصري البورسعيدي الفريق الفائز من الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

ستيلنبوش الجنوب إفريقي

يعد فريق ستيلنبوش من أندية جنوب إفريقيا ولكنه لا يمتلك شهرة فريق صن داونز وأورلاندو، ويحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 23 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها في المسابقة.

وتبلغ القيمة السوقية لـ ستيلنبوش الجنوب إفريقي 11.4 مليون يورو فيما تبلغ القيمة السوقية 15.55 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ويقود الفريق فنيا المدرب المحلي ستيف باركر.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

مواعيد مباريات ربع النهائي

وحدد كاف مواعيد مباريات دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستُقام مباريات الذهاب في دوري أبطال إفريقيا أيام 1 و2 و8 و9 أبريل 2025، بينما تُلعب مباريات الذهاب في كأس الكونفدرالية يومي 2 و9 أبريل 2025 أما مباريات الإياب، فمن المقرر أن تُقام بعد أسبوع من مواجهات الذهاب.

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