الخميس 20 فبراير 2025
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حوادث

إصابة شقيقة وزير الكهرباء و2 آخرين بحادث انقلاب سيارة بطريق القطامية (صور)

جانب من انقلاب السيارة
جانب من انقلاب السيارة

أصيبت شقيقة وزير الكهرباء و2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القطامية _العين السخنة ونقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات من هيئة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

جانب من انقلاب السيارة 
جانب من انقلاب السيارة 

 

 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
 

 

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القطامية العين السخنة النيابة العامة انقلاب سيارة ملاكي حادث انقلاب سيارة طريق القطامية

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