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حوادث

مباحث الجيزة تنشر أوصاف مجوهرات ميار الببلاوي المسروقة من شقتها بالهرم

الإعلامية ميار الببلاوي
الإعلامية ميار الببلاوي

عممت الإدارة العامة لمباحث الجيزة نشرة بمواصفات المجوهرات المسروقة من داخل شقة  الإعلامية ميار الببلاوي على كافة محلات الصاغة والمجوهرات، تحسبا لمحاولة السارق بيعها.

ويواصل رجال المباحث بالجيزة التحريات للوقوف على ملابسات بلاغ الإعلامية ميار الببلاوي بسرقة مجوهرات وماس من شقتها بمنطقة الهرم واتهامها لخادمتها النيجيرية بارتكاب الجريمة.

سرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي 

كان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا من الإعلامية ميار الببلاوي باكتشافها اختفاء بعض من متعلقاتها ومصوغاتها الذهبية وماس من صندوق مجوهراتها واتهمت في بلاغها خادمتها النيجيرية.


وتجري مباحث الجيزة تحرياتها حول الواقعة من خلال جمع التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة لبيان حقيقة الواقعة وتحديد هوية المتهم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الإعلامية ميار الببلاوي ميار الببلاوي سرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي

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