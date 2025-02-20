الخميس 20 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسلات وبرامج قناة أبوظبي في رمضان 2025

شهادة معاملة أطفال،
شهادة معاملة أطفال، فيتو

كشفت شبكة قنوات أبو ظبي عن الخريطة الكاملة لعروضها من برامج ومسلسلات وأمسيات فنية المقرر عرضها طوال أيام شهر رمضان المقبل.

وتشمل الخريطة الرمضانية على المسلسلات والبرامج التالية: 

  • مسلسل «فهد البطل» بطولة النجم أحمد العوضي.
  • المسلسل السوري «تحت الأرض»
  • مسلسل النجم محمد هنيدي المعنون بـ«شهادة معاملة أطفال»
  • البرنامج الديني قلبي اطمأن
  • مسلسل الفنتازيا «جودر» بطولة النجم ياسر جلال
  • و يعرض مسلسل سكواد والبوم
  • كذلك تضم الخريطة الرمضانية لشبكة قنوات أبو ظبي فى رمضان على مسلسل «الأميرة» لياسمين صبري
  • ويعرض برنامج جديد في رمضان عبر قناة أبو ظبي معنون بـ«قهوة مع هند»

 

 مسلسل فهد البطل 

ويأتي مسلسل فهد البطل من بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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