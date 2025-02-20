إكسون موبيل توفر كافة التكنولوجيات لزيادة الإنتاج بمنطقة غرب المتوسط

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، بالدكتور جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، والوفد المرافق له، الذي ضم المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس إكسون موبيل مصر والمهندس إيفان الميدا رئيس قطاع الاستكشاف بالشركة

اول كشف الغاز الطبيعي في بئر نفرتاري

تناول اللقاء التطورات الإيجابية لاستثمارات شركة إكسون موبيل العالمية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي بمنطقة غرب المتوسط، ونجاحها في تحقيق أول كشف للغاز الطبيعي في بئر "نفرتاري" بمنطقة امتياز شمال مراقيا، باستخدام تقنيات حفر حديثة استقدمتها الشركة وأدوات تحليل البيانات السيزمية للوصول إلى مكامن الغاز في هذه المنطقة البكر الواعدة.

كما تم تبادل الرؤى خلال اللقاء حول التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، وأكدت شركة إكسون موبيل أنها ستواصل توفير كافة التكنولوجيات الحديثة اللازمة لتحقيق نجاحات في استغلال موارد الغاز بمنطقة غرب المتوسط في مصر.

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