الخميس 20 فبراير 2025
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سياسة

سلامة: الحريات جزء أساسي من مهمتي وهذا الملف سيشهد حلحلة قوية حال الفوز

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، فيتو

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على نفس المقعد:" أنا في عهدي نقابة الصحفيين لم تُغلق ساحة واحدة، ولم أغلق بابي أمام أي زميل صحفي، وكنت دائمًا متواجدًا، وأرد على هاتفي المحمول، وأحل مشكلة كل زميل صحفي بنفسي.


ملف الحريات 

الحرية هي قلب العمل الصحفي، وكنت قد أعلنت سابقًا أن برنامجي الانتخابي له ثلاثة محاور رئيسية؛وهم الحريات، والأوضاع الاقتصادية، والمهنية، وأنا قادر على ذلك، لأنها شبكة واحدة ومتصلة، نقابة قوية تعني كل ذلك.


انفراجة في ملف المحبوسين 

ملف الحريات هو ملف في غاية الأهمية، وله الأولوية بالنسبة لي، وربما تشهدون فيه خطوات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو هدف استراتيجي لترشحي، سنشهد حلحلة قوية في ملف الصحفيين المحبوسين، والحريات جزء أساسي من مهمتي حال فوزي بمقعد النقيب.

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