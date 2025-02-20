الخميس 20 فبراير 2025
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أخبار مصر

عرض أول رأس حفر مصرية في "إيجيبس 2025"

تصنيع رأس حفر بأياد
تصنيع رأس حفر بأياد مصرية، فيتو

عرضت شركة تنمية ضمن فعاليات مؤتمر "إيجيبس 2025"  أول رأس حفر صناعة مصرية 100% والمسماة بـGEB-001، وذلك بعد انتهائها من عملية الحفر الناجحة بشركة نوربتكو في الصحراء الغربية.

 

 كما قامت الشركة -بالتعاون مع شركة المسلة المصنعة لرأس الحفر- بعرض فيديو تفصيلي يوضح رحلة تصميم وتصنيع رأس الحفر.

 


وعلى مدار الثلاث أيام، قام مسئولون من الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد كبير من إدارات الحفر بشركات الاستكشاف والإنتاج بزيارة الجناح ومعاينة رأس الحفر كما قاموا بمشاهدة الفيديو والاستماع للشرح التفصيلي من مسئولي شركتي تنمية والمسلة. 

 

وأبدى الزائرون إعجابهم وفخرهم بهذا الإنجاز، حيث إن مصر أول دولة في قارة إفريقيا تقوم بتصنيع رؤوس الحفر.
كما أشاد الزوار بخدمة إصلاح رؤوس الحفر المقدمة من شركة تنمية بالتعاون مع المسلة حيث أن هذه الخدمة وفرت تكلفة الحفر بشكل كبير لشركات نوربتكو وخالدة وبدرالدين وجار تعميمها على باقي الشركات العاملة بمصر.

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الاستكشاف والإنتاج الهيئة المصرية العامة لل الصحراء الغربية العامة للبترول شركة تنمية صناعة مصرية 100

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