الخميس 20 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

انطلاق قناة "MBC مصر دراما" وبدء البث الرسمي الليلة

mbc مصر دراما.فيتو
mbc مصر دراما.فيتو

 تُطلق مجموعة MBC، قناة "MBC مصر دراما" للبث المُباشر عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بداية من "الليلة" الخميس في تمام السادسة مساءً، وبالتزامن مع قرب انطلاق الموسم الرمضاني.

قنوات mbc مصر

 وتُقدم القناة الجديدة مُختارات من أبرز الأعمال الدرامية المصرية والعربية لتنضم إلي قنوات "MBC مصر"، و"MBC مصر2"وتقديم خريطة درامية متنوعة على مدار الساعة بموسم رمضان 2025.

ومن جانبه أشار محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "MBC مصر"، وشمال إفريقيا، إلى أن القناة الجديدة هي إمتداد لشبكة قنوات "MBC مصر"، التي حققت نجاحات كبيرة منذ إنطلاقها وأصبحت محط أنظار ومُتابعة من مُختلف أطياف المُشاهدين.

وأكد عبد المتعال أن القناة الوليدة تأتي إنطلاقتها قبل أيام قليلة من شهر رمضان المُبارك حيث ستكون منبرًا لعرض عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة وستُتيح للمُشاهد المصري والعربي الإستمتاع بأفضل محتوي درامي متنوع.

وأوضح عبد المتعال أن هناك عددا كبيرا من المُسلسلات والأعمال المتنوعة ستُعرض خلال الفترات المُقبلة بالتتابع بعد انطلاق القناة الجديدة، وبالتأكيد ستكون هناك أفكار ورؤي مُتجدده في كل المُحتوي الذي سيُقدم على شاشتها، وأكد أننا نستهدف المزيد من الارتقاء بالصناعة الدرامية المحلية والعربية على نحو يتوافق مع نسب المشاهدة المُتزايدة.

تنطلق قناة " MBCمصر دراما" الخميس 20 فبراير 2025 بداية من الساعة السادسة مساءً على التردد التالي:
 

القمر Eutelsat E7wa
التردد  12467H 
إشارة البث  8psk DVB – S2
معدل الترميز   27500
معامل الخطأ 4/3
 

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