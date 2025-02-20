عجيبة وإيني تحققان قفزة إنتاجية بحفر أول بئر بترول أفقية في خزان المساجد الكربوني

في إطار توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بتعظيم الإنتاج والاحتياطيات البترولية، نجحت شركة عجيبة للبترول، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، في تحقيق إنجاز تاريخي جديد بحفر وإكمال أول بئر أفقية في خزان المساجد الكربوني العميق بحقل شمال روزا، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الحفر والإكمال لتعظيم الجدوى الاقتصادية للخزانات منخفضة النفاذية.

ما هو خزان المساجد الكربوني؟

يعد خزان المساجد الكربوني العميق واحدًا من التكوينات الصعبة، حيث يقع على عمق يتجاوز 11 ألف قدم ويتميز بانخفاض النفاذية، مما كان يؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج في الآبار الرأسية التقليدية، التي لم تتجاوز إنتاجيتها 150 برميلًا يوميًا قبل أن تتوقف عن الإنتاج بسبب ضعف نفاذية الصخور. ورغم محاولات التحسين بضخ الأحماض، ظلت معدلات الإنتاج محدودة.

لمواجهة هذا التحدي، أطلقت شركة عجيبة بالتعاون مع إيني دراسة متكاملة لتحسين الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي، وأسفرت عن تنفيذ أول بئر أفقية في أعلى مستوى للطبقة المنتجة، مما يضمن استدامة الإنتاج ويحد من زيادة المياه المصاحبة. وقد تم تنفيذ الحفر باستخدام أحدث التقنيات بالتعاون مع شركة Baker hughes في خدمات الحفر الاتجاهي والأسمنت وشركة Halliburton في خدمات سوائل الحفر وشركة تنمية في خدمات إكمال الآبار وشركة ثروة بريدة لرؤوس الآبار كل ذلك باستخدام جهاز الحفر EDC-47، حيث بلغت إجمالي الأقدام المحفورة 13,960 قدمًا، منها 1,500 قدم أفقي، خلال 68 يومًا.

قفزه إنتاجية غير مسبوقة

حقق البئر الأفقي الجديد قفزة إنتاجية غير مسبوقة مقارنة بالآبار الرأسية التقليدية، حيث بلغت:

• 550 برميل زيت يوميًا

• 6.8 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا

• تحسن الإنتاجية بأكثر من 600%

• انخفاض نسبة المياه المصاحبة إلى 20%

• زيادة الاحتياطيات القابلة للاستخراج بحوالي 500 ألف برميل من الزيت

يؤكد هذا النجاح التزام عجيبة وإيني بتبني أحدث الحلول التقنية لتعظيم الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البترولية، بما يتماشى مع رؤية وزارة البترول في تحسين استراتيجيات إدارة الخزانات وزيادة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي. كما تسهم هذه التجربة الناجحة في فتح آفاق جديدة لتطبيق تقنيات الحفر الأفقي في التكوينات العميقة منخفضة النفاذية، مما يعزز إمكانية تعميمها في مشروعات مستقبلية.

وفي إطار تبادل المعرفة ونقل الخبرات، تعمل عجيبة وإيني حاليًا على إعداد ورقة بحثية توثق نتائج هذه التجربة، ليتم مشاركتها مع الشركات الشقيقة للاستفادة من الدروس المستخلصة في تطوير الحقول البترولية المصرية.

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