الأربعاء 26 فبراير 2025
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ملفات وحوارات

وفاء عامر: «نقطة سودة» أفضل أعمالى.. وشخصية سعاد لاتشبهني.. ولا أفكر فى الإنتاج لإن صاحب بالين كذاب ( حوار )

الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر - فيتو

>> أشارك فى 3 مسلسلات رمضانية.. ولا توجد فى حياتى «نقطة سودة»


>> هذا ردي على مقولة «وفاء عامر كل ما تكبر بتزيد جبروت فى الفن»


>> لا أتدخل فى شغل آيتن.. وليس لدى استعداد لتقديم مسرح حاليًا

 

>> اعتذاري عن مسلسل «سيد الناس» ليس له علاقة بالمخرج محمد سامي

>> لا أشغل بالي إن كان العمل بطولة مطلقة أو جماعية

 

حالة من النشاط الفنى تعيشها الفنانة وفاء عامر حيث تقدم ثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة خلال سباق رمضان 2025.

 

تظهر  وفاء خلال الماراثون الرمضانى كضيف شرف مع أحمد العوضى ضمن أحداث مسلسل فهد البطل، بعد نجاحهما معًا بمسلسل حق عرب خلال العام الماضي، كما تشارك فى الجزء الثانى من مسلسل جودر ومسلسل الأميرة برفقة ياسمين صبري.

 

خلال حوارها مع فيتو.. كشفت وفاء عامر عن الصعوبات التى واجهتها أثناء تصوير مسلسل “نقطة سودة” الذى حصل على نسبة مشاهدة عالية، بسبب الغموض الذى سيطر على حلقاته، والذى كان سيقدم على جزءين ولكن صناع المسلسل قرروا عرض الـ50 حلقة دفعة واحدة، 

 

وأوضحت أنها لم تتخوف من تقديم شخصية سعاد فى العمل، بالرغم من الصعوبات التى مرت بها خلال التصوير..وإلى نص الحوار:

 

*الجمهور يردد “وفاء عامر كل ما تكبر بتزيد جبروت فى الفن” ما رأيك في هذه المقولة؟

ليست حكاية جبروت فى الفن أو لا، أى دور يعرض عليَّ أدرسه جيدا، وبالتعاون مع مخرج جيد وبقية فريق العمل، تكون الطيبة طيبة بفضل الله، ومن الطبيعى أن تتراكم خبرات الفنان وتتضاعف عمل وراء عمل.

*ما عامل الجذب لك فى مسلسل نقطة سودة؟

“نقطة سودة”  يعتبر من أهم وأفضل أعمالى على الإطلاق، وشخصية سعاد التى قدمتها جديدة ومختلفة، وبالفعل لم أقدمها على مدار مشوارى الفني، فكانت هناك عوامل جذب وليس عاملا واحدا فى نقطة سوداء، أهمها: الورق والمخرج.

*هل كانت هناك صعوبات أثناء التصوير، خاصة أنه  لم يكن فى منطقة أو مدينة واحدة؟

أغلب مشاهد العمل تم تصويرها فى لبنان، والجو كان باردا بشكل كبير، بجانب لوكيشن التصوير الذى كان يعتبر سفرا داخل لبنان، كما انتقلنا إلى الإسكندرية وصورنا بها فترة طويلة.

*هل هناك أى تشابه بين وفاء عامر وسعاد فى نقطة سودة من حيث نقاط القوة والضعف؟

لا يوجد أى تشابه معى فى الحقيقة بالشخصية التى أقدمها سواء نقاط القوة أو نقاط الضعف، فالشخصية لا تمت لي  من قريب أو من بعيد نهائيًا.

*بما إن العمل يحمل اسم نقطة سودة هل توجد فى حياة وفاء عامر نقطة سوداء؟

أنا كوفاء عامر ليس فى حياتى نقطة سوداء، وكل شيء ممكن يطلق عليه نقطة سوداء أغيره إلى الأفضل.

*كيف وجدت التعامل مع فريق العمل، خاصة أحمد فهمي؟

فريق العمل كان كبيرا ومميزا، وكنت أجد نفسى بين أسرة يقودها مخرج ومنتجان كبيران، كل واحد منهما يريد أن يخرج العمل بشكل جيد ومميز،

ولكن بالنسبة لأحمد فهمى الذى جسدت شخصية والدته فهو فنان يقدر كل عمل يقدمه، ويدقق فى كل تفاصيل العمل ويحرص على خروج عمله لجمهوره بأبهى صورة، وأصبح من المطربين القلائل الذين أثبتوا أنفسهم فى التمثيل، ويملك قاعدة جماهيرية تقبل على متابعة أعماله وتراهن على نجاحها.

*هل كانت هناك مشاهد صعبة خلال التصوير؟

كل مشهد قمت بتقديمه خلال مسلسل نقطة سودة هو مشهد فى غاية الصعوبة، وأعتبر كل مشاهدى معقدة وصعبة، ولا أحب الاختيار بين مشهد وآخر.

*هل وفاء عامر تتدخل فى اختيار أعمال آيتن عامر أو العكس؟

ليس تدخلا رئيسيا، ولكن الأمر يكون استشارة فقط فى الأعمال التى نقدمها، فلم يكن الأمر أننى أقول لها: اقبلى هذا أو ارفضى هذا الأمر، أو العكس، فكل منا يقول رأيه والرأى الأساسى يكون لصاحب الشخصية.

*هل بالفعل اعتذارك عن مسلسل سيد الناس جاء بسبب المخرج محمد سامي؟

نهائيًا، علاقتى بالمخرج محمد سامى علاقة جيدة، وليست المرة الأولى التى أعمل فيها معه، ولكن إصابتى فى قدمى كانت السبب وراء اعتذارى عن العمل، وما يتردد ليس له أى أساس من الصحة، فأنا أتمنى العمل مع محمد سامى والاستفادة من خبرته فى العمل الفني.

*ماذا عن المسرح فى حياة وفاء عامر؟

لا يوجد لدى أى عمل مسرحى فى الوقت الحالي، وليس لدى استعداد لتقديم المسرح فى الوقت الحالي، لأن المسرح يحتاج مقومات معينة، ولابد أن يكون الفنان لديه وقت فراغ بنسبة كبيرة.

*هل من الممكن خوض تجربة الإنتاج وخاصة فى ظل المنصات الرقمية؟

لا أفكر فى خوض هذه التجربة بشكل خاص، لأننى لو فكرت فى الإنتاج لن أستطيع الاستمرار فى التمثيل، لأن صاحب بالين كذاب، ولابد أن يركز الفنان فى شيء واحد فقط.

*ماذا عن سباق رمضان 2025؟

أظهر فى سباق رمضان 2025 بثلاثة أعمال كل عمل فيهم قمت باختياره بأن يكون مناسبا لي، وأولهم مسلسل الأميرة مع ياسمين صبري، وأظهر كضيف شرف فى مسلسل “فهد البطل” مع الفنان أحمد العوضي، والعمل الأخير هو الجزء الثانى من مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال.

*وفاء عامر لم يشغلها دائما العمل إن كان بطولة مطلقة أو جماعية فهل هذا صحيح؟

بالفعل لا أشغل بالى بالعمل إن كان بطولة مطلقة أو جماعية، فكل ما يشغل بالى الدور الذى أقدمه، وتأثيره على الجمهور، وهذا ما أنظر عليه منذ عرض العمل، هل سيكون مناسبا معى أم لا، فإن وجدته مناسبا لا أتردد فى قبوله نهائيًا.

 

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

 

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