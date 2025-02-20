مسلسل صفحة بيضا يواجه انتقادات بسبب "المط والتطويل"

منذ بداية عرضه، جذب مسلسل “صفحة بيضا” انتباه الجمهور وحقق نسب مشاهدة جيدة، لكن هذا لم يمنعه من التعرض لانتقادات بسبب المط والتطويل.

فبالرغم من إشادة الكثيرين بأداء الممثلين في مقدمتهم حنان مطاوع وقوة القصة وأهمية القضايا التي تناقشها رأى آخرون أن المسلسل وقع في فخ المط والتطويل، مما أفقده عنصر الإثارة وأثر على تماسك الأحداث.

فقد اشتكى عدد من المشاهدين من أن بعض الحلقات بدت وكأنها مجرد حشو دون تطور حقيقي في الأحداث، حيث تم التمديد في المشاهد الحوارية والمواقف الدرامية بشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذي جعل البعض يشعر بأن القصة كان يمكن تقديمها في عدد حلقات أقل مثل ١٥ حلقة أو حتى ٨، بدلًا من اللجوء إلى الإطالة التي تؤثر على إيقاع المسلسل.

وعبر عدد من النشطاء عن رأيهم في هذا السياق حيث قالت لقاء الرضوان “ مسلسل صفحة بيضا بطيييئ وفيه مط ف الأحداث آخر ١٠ حلقات مش طبييعي كان يتلم ف ١٥ حلقه"، وقالت جوجو الخولي “فعلا لو ١٥ حلقة كان هيكون أحلى ”، واتفقت إيناس الهواري مع هذا الرأي حيث كتبت “ حقيقي كان هيبقى اجمل كتير لو الاحداث أسرع”، وأشارت نفيسة عرابي أنه بالرغم من كل هذه الآراء فأداء حنان مطاوع مميز حيث كتبت “المسلسل رائع جدا وأداء حنان مطاوع عالمى”.

أبطال مسلسل صفحة بيضا

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم؛ حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.