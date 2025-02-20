الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة لتسليم المجازر الجاهزة مع طرحها على القطاع الخاص

رئيس الوزراء ووزيرة
رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، فيتو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.

الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر على مستوى الجمهورية


وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المجازر يصل إلى "464" مجزرًا، لافتة إلى أنه تم البدء في تطوير 41 مجزرًا بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، وذلك بالإضافة إلى 20 مجزرا خاصا.

 مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

بدوره، استعرض اللواء محمود نصار، مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشيرًا إلى تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولي تطوير ورفع كفاءة 41 مجزرًا بعدد 22 محافظة بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، على أن تكون المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة 53 مجزرا، و55 مجزرًا للمرحلة الثالثة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تتولى وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.

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