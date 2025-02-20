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أخبار مصر

رئيس العربية للتصنيع يستعرض سبل تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية

جانب من اللقاء, فيتو
جانب من اللقاء, فيتو
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أكد اللواء أ.ح مهندس" مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على استراتيجية الهيئة  لتعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات مع كافة المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية.
 وأشار إلى أن الدول العربية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم الصناعي الدفاعي خاصة مع دخول تقنيات الذكاء الإصطناعي والثورة الصناعية الرابعة , لافتا لأهمية تحقيق التكامل في الصناعات الدفاعية بين الدول العربية الشقيقة.

مجال الصناعات الدفاعية


جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثالث لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض آيدكس أبوظبي ٢٠٢5, حيث  قام اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع بإجراء مباحثات لتعزيز التعاون وتطويرها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من: اللواء الركن دكتور" مبارك سعيد غافان الجابري " الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية والفريق سيكابوي أسيندا مدير الصناعات الدفاعية في جمهورية الكونغو ووفد من الجيش اليمني.

وتقديرا لمكانة مصر الإقليمية والدولية , حرصت العديد من الوفود علي اجراء مباحثات مشتركة مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الدفاعية  ومنها  شركة الإماراتية Defence Solutions وشركة الإماراتية  GAI وشركة كالدس الإماراتية 
شركة التشيكية TATRA،  شركة   الكورية    Hanwha، شركة الصينية  CSTC، شركة التركية HAVELSAN حيث 
تم الإتفاق على التعاون واستمرار التواصل والتنسيق في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع مجالات الصناعات الدفاعية.

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الثورة الصناعية الرابعة الهيئة العربية للتصنيع الذكاء الاصطناعي الصناعات الدفاعية الشركات العالمية الجيش اليمني

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