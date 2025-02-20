القومي للمسرح يحتفي بكوكب الشرق أم كلثوم بالهناجر

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل ٢٤ فبراير الجاري بمسرح الهناجر.

حفل الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح

ويأتي الحفل في إطار فعاليات وزارة الثقافة خلال هذا العام باعتباره عامًا خاصًا يحمل اسم كوكب الشرق، والذي أعلن عنه الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة؛ بالتزامن مع الذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني التراثية لكوكب الشرق أم كلثوم منها: موسيقى "غني لي شوي شوي"، يعقبها "سيرة الحب"، "مصر التي في خاطري"؛ غناء: الفنانة أنغام مصطفى، "هو صحيح الهوى غلاب"؛ غناء: الفنان أحمد محسن، "إنت عمري"، "دارت الأيام"؛ غناء: الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بموسيقى "ألف ليلة وليلة".

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