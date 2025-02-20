الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بعد استقلالها المترو والقطار السريع للعاصمة الإدارية، مايا مرسي توجه رسالة لـ كامل الوزير

مايا مرسي، وزيرة
مايا مرسي، وزيرة التضامن، فيتو

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تجربتها مع استقلال مترو الأنفاق من محطة الكيت كات وحتى محطة عدلي منصور، ثم توجهها إلى العاصمة الإدارية، حيث يقع مقر وزارة التضامن، وخبرتها بالتنقل عبر الأتوبيسات إلى مقر عملها.

مايا مرسي تركب مترو الأنفاق للوصول للعاصمة الإدارية

ووجهت وزير التضامن الاجتماعي مايا مرسي رسالة لوزير النقل الفريق كامل الوزير، بعد تجربتها مع مترو الأنفاق، حيث كانت تقود عربات المترو إحدى السيدات المصريات، حتى وصولها لمحطة عدلي منصور، ثم تنقلها عبر أتوبيس مجهز إلى حيث مقر عملها في العاصمة الإدارية. 

مترو الأنفاق، فيتو
مترو الأنفاق، فيتو


وقالت الدكتورة مايا مرسي عن تجربتها والركوب في مترو الأنفاق وحتى العاصمة الإدارية: “وصلت العاصمة الإدارية الجديدة بـ ٢٠ جنيه في ٤٢ دقيقة في قطار العاصمة من محطة عدلي منصور أول مرة أدخل محطة عدلي منصور رغم إني ركبت المترو من محطة الكيت كات قبل كدة للكربة…انبهرت… نعم انبهار ولا أقل من هذا المعنى سائقة القطار بنت عظيمة من بنات مصر... القطار تحفة ومريح جدا جدا…. سألت المواطنين وجدت في ناس نازلة الشروق وناس نازلة المستقبل وزملاء وزميلات من وزارات العدل والصحة والثقافة والمالية نازلين العاصمة….”.

رسالة وزيرة التضامن لـ كامل الوزير

واستكملت مايا مرسي حكايتها مع التنقل في المواصلات حتى وصلت للعاصمة الإدارية، قالت: “نزلت سألت طيب هنركب إيه للوصول الوزارة وجدت أتوبيسات مجهزة بالمجان (في أيضًا تاكسى العاصمة بالكهرباء) وصلتنى لغاية الوزارة في ثلاث دقائق بس طبعا في وزارات في الطريق قبلي... قعدت في الأتوبيس جنب زميلة في مكتب نائب وزير الصحة… قالت لي رحلتها كل يوم…”.

وزير النقل كامل الوزير، فيتو
وزير النقل كامل الوزير، فيتو


وعن طريق القطار السريع قالت مايا مرسي: “الطريق من شباك القطار السريع بالنسبة لي طريق المستقبل… ولادنا وبناتنا وأحفادنا يمكن مش هيقدروا التعب والشقى ولكن هيتمتعوا بخدمة وسهولة انتقال اقل ما يقال إنها عالمية... عظيمة يا مصر بالفكر والإنجاز…”.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة لوزير النقل كامل الوزير، فقالت: “كل التحية والتقدير إلى الفريق م. كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة…. وكل العاملين في الوزارة… أعتقد دي وزارة لا ينام أحد أصلا…. تنمية وعمار وحلاوة وجمال ورقي”.

مايا مرسي تستقبل وزير التنمية الاجتماعية السنغافورية

مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية في مصر 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مايا مرسى الدكتورة مايا مرسى الفريق كامل الوزير العاصمة الادارية القطار السريع مترو الأنفاق

مواد متعلقة

مايا مرسي تستقبل وزير التنمية الاجتماعية السنغافورية

مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية في مصر 

مايا مرسي تتوجه إلى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

مايا مرسي تكشف سبب شرط الالتزام الحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق دعم "تكافل"

الأكثر قراءة

صراخ ولطم وعويل، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب "خُط الصعيد" (فيديو)

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن بعض المناطق مساء غد

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

الصين تبتكر أقوى كاميرا تجسس في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 20 فبراير 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر عملة Pi Network مقابل الدولار

قبل ساعات من قرار المركزى، سعر صرف الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

مطوف الملوك والرؤساء يروي قصصا لا تنسى.. أبرزها حكاية الرئيس مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بمال يأتي خلال أيام

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالأزمات النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية