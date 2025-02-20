بعد استقلالها المترو والقطار السريع للعاصمة الإدارية، مايا مرسي توجه رسالة لـ كامل الوزير

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تجربتها مع استقلال مترو الأنفاق من محطة الكيت كات وحتى محطة عدلي منصور، ثم توجهها إلى العاصمة الإدارية، حيث يقع مقر وزارة التضامن، وخبرتها بالتنقل عبر الأتوبيسات إلى مقر عملها.

مايا مرسي تركب مترو الأنفاق للوصول للعاصمة الإدارية

ووجهت وزير التضامن الاجتماعي مايا مرسي رسالة لوزير النقل الفريق كامل الوزير، بعد تجربتها مع مترو الأنفاق، حيث كانت تقود عربات المترو إحدى السيدات المصريات، حتى وصولها لمحطة عدلي منصور، ثم تنقلها عبر أتوبيس مجهز إلى حيث مقر عملها في العاصمة الإدارية.

مترو الأنفاق، فيتو



وقالت الدكتورة مايا مرسي عن تجربتها والركوب في مترو الأنفاق وحتى العاصمة الإدارية: “وصلت العاصمة الإدارية الجديدة بـ ٢٠ جنيه في ٤٢ دقيقة في قطار العاصمة من محطة عدلي منصور أول مرة أدخل محطة عدلي منصور رغم إني ركبت المترو من محطة الكيت كات قبل كدة للكربة…انبهرت… نعم انبهار ولا أقل من هذا المعنى سائقة القطار بنت عظيمة من بنات مصر... القطار تحفة ومريح جدا جدا…. سألت المواطنين وجدت في ناس نازلة الشروق وناس نازلة المستقبل وزملاء وزميلات من وزارات العدل والصحة والثقافة والمالية نازلين العاصمة….”.

رسالة وزيرة التضامن لـ كامل الوزير

واستكملت مايا مرسي حكايتها مع التنقل في المواصلات حتى وصلت للعاصمة الإدارية، قالت: “نزلت سألت طيب هنركب إيه للوصول الوزارة وجدت أتوبيسات مجهزة بالمجان (في أيضًا تاكسى العاصمة بالكهرباء) وصلتنى لغاية الوزارة في ثلاث دقائق بس طبعا في وزارات في الطريق قبلي... قعدت في الأتوبيس جنب زميلة في مكتب نائب وزير الصحة… قالت لي رحلتها كل يوم…”.

وزير النقل كامل الوزير، فيتو



وعن طريق القطار السريع قالت مايا مرسي: “الطريق من شباك القطار السريع بالنسبة لي طريق المستقبل… ولادنا وبناتنا وأحفادنا يمكن مش هيقدروا التعب والشقى ولكن هيتمتعوا بخدمة وسهولة انتقال اقل ما يقال إنها عالمية... عظيمة يا مصر بالفكر والإنجاز…”.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة لوزير النقل كامل الوزير، فقالت: “كل التحية والتقدير إلى الفريق م. كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة…. وكل العاملين في الوزارة… أعتقد دي وزارة لا ينام أحد أصلا…. تنمية وعمار وحلاوة وجمال ورقي”.

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