مصر وإسبانيا ترحبان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتوحيد ليبيا وانسحاب المرتزقة

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة مملكة إسبانيا، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس السيسي إلى مدريد في 19 فبراير 2025، على بيان مشترك بشأن القضايا الدولية والإقليمية.

ورحب الطرفان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.

وأكد الطرفان على الحاجة لتحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

كما أكد الطرفان على ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية جديدة موحدة في ليبيا، وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في إطار ملكية وقيادة ليبية خالصة للعملية السياسية.

والتقى الرئيس السيسي، في العاصمة الأسبانية "مدريد" ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

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