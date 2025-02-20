الأجهزة الأمنية تنتهي من فحص شقة جديدة لسفاح المعمورة

أنهت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية عمليات البحث داخل شقة بنطاق قسم شرطة المنتزة ثان، بعد ورود بلاغ يفيد بالعثور على آثار حفر داخلها، وكان المتهم نصر الدين.ا والمعروف ب سفاح المعمورة قد استأجرها.

فحص شقة جديدة لسفاح المعمورة

وانتقلت فرق البحث إلى موقع البلاغ، حيث جرت أعمال الفحص والمعاينة، إلا أنه لم يتم العثور على أي جثث أو أدلة تشير إلى وجود جرائم داخل الشقة.

فيما لايزال فريق البحث التحقيقات، يواصل عمله لكشف ملابسات الواقعه والتأكد من دوافع الحفر داخل الشقة، بينما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على صديق السفاح

وكان الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صديق سفاح المعمورة، ويدعي ب.ح كمشتبه به في القضية، وتجري التحقيق معه لمعرفة صلته بأعمال القتل والسرقة التي ارتكبها السفاح.

وكشف محامي أسرة الضحية الثانية تركية، عن القبض علي صديق السفاح والذي كان يعمل معه ورغم خلافتهم الا انهم تصالحا في النهاية، لافتا أن ب ح هو سر سفاح المعمورة وصديقه.

قتل وجثث سفاح المعمورة

وكانت قد كشفت التحقيقات الأولية في القضية تورط المتهم سفاح المعمورة في قتل 3 أشخاص على الأقل، ودفنهم في شقته، وقد عثرت الشرطة على جثتي الضحيتين بعد بلاغ من الجيران.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها الموسعة في القضية، للاستماع إلى أقوال الشهود وجمع الأدلة، وكشف المزيد من التفاصيل حول الجثة الثالثة، وتحديد ما إذا كان المتهم متورطا في قتل الضحية الثالثة أم لا.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل، والوقوف على ملابسات القضية التي هزت الرأي العام المصري في القضية التي عرفت ب سفاح المعمورة



وكانت ابنة شقيقة الضحية، قد قالت "، إن المجني عليه كان يمتلك منزلًا في شارع الملك بالمندرة ويرغب في بيعه، وتعرف على المحامي المتهم في المحكمة بالصدفة، وعرض عليه الأخير مساعدته في بيع المنزل.

وأوضحت أنه كان من المقرر أن يلتقي المجني عليه المحامي يوم الأحد لإنهاء إجراءات البيع، ثم بعد ذلك اختفى المجني عليه لمدة يومين ولم يعد يرد على اتصالات الأسرة.

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