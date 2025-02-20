سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، ربة منزل تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس واستغلالها فى صرف أدوية بالمجان وبيعها عقب ذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وبحوزتهم(عدد من الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس – 2 أكلاشيه – عدد من الأدوية والأجهزة الطبية).



وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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