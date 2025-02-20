ضبط سائق ميكروباص دهس شخصًا في المطرية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط قائد سيارة صدم شخص مما تسبب في إصابته التى أودت بحياته بالمطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء تعرضه لحادث سير.



بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق، مقيم بدائرة القسم وبحوزته السيارة المتسببة فى الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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