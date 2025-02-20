"بلاي" يختتم عروضه قبل رمضان بثلاث ليال على مسرح الغد

يواصل البيت الفني للمسرح بقيادة المخرج هشام عطوة تقديم برنامج عروضه، حيث تقدم فرقة مسرح الغد آخر ثلاث ليالٍ للعرض المسرحي “بلاي”، قبل شهر رمضان المبارك وذلك اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، في تمام الثامنة مساءً على مسرح الغد بالعجوزة.

عرض بلاي

"بلاي" ينتمي إلى كوميديا “ديلارتي”، التي تعتمد على الارتجال في إطار عام للمسرحية، حيث تدور الأحداث حول فرقة مسرحية تبحث عن نص لتقديمه في موسمها الجديد، مما يفتح المجال لحالة من الارتجال تسلط الضوء على مواقف وأحداث معاصرة داخل المجتمع من خلال تجسيد أسرة مصرية بتنوع شخصياتها.

فريق مسرحية بلاي

عرض “بلاي” تأليف سامح مهران، وإخراج محمد عبد الرحمن الشافعي، وبطولة جلال عثمان،عبير الطوخي، علي كمالو، نائل علي، أحمد نبيل، إيمان مسامح، وليد الزرقاني، ديكور وأزياء دينا زهير، إضاءة عز حلمي، دعاية ومادة فيلمية محمد فاضل القباني، بمشاركة مساعدي الإخراج مها مصطفى وطارق صلاح، والمخرج المنفذ سيادة نايل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.