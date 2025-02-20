الخميس 20 فبراير 2025
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سياسة

هيئة الاستعلامات تطلق الملتقى الأول للإعلام الداخلي (صور)

حملة العامة للاستعلامات
حملة العامة للاستعلامات الشبابية، فيتو

 نظمت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على مدى ثلاث أيام، الملتقى الأول للإعلام الداخلي بالهيئة الذى تنتشر مراكزه فى جميع محافظات الجمهورية (96) مركزآ إعلاميآ وتضم الكوادر المتخصصة فى مجال الإعلام والاتصال المباشر.

الملتقى الأول للإعلام الداخلي

 وقال الدكتور أحمد يجي مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي، إن الملتقى الأول الذى بدأ يوم الأحد 16 فبراير الجارى ولمدة أربعه أيام حضره (80)  من قيادات  وكوادر الإعلام الدأخلي فى القاهرة والمحافظات، مشيرا إلى أن الهدف هذا الملتقي هو فى إحاطة هذه القيادات على نحو مكثف بكافة  التطورات فى المنطفة وتاثيرها على مصر وكذلك إطلاعهم على مسيرة التنمية الشاملة التى تتواصل فى أنحاء البلاد، وذلك فى اطار صقل مهارتهم ومعارفهم للقيام بدورهم فى نقل هذه المتابعة إلى كل فئات الشعب من خلال دورهم فى مجال الإعلام الداخلي  والتوعية المجتمعية.

 

أنشطة ملتقى الإعلام الداخلي 

وأضاف رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات أن أنشطة هذا الملتقى شملت العديد من ورش العمل والمحاضرات التي ألقاها عدد من أبرز الرموز الوطنية والأكاديمية منهم اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي , والدكتور ياسر عبد العزيز خبير الإعلام والدكتور أحمد خميس أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان ,والدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص , والدكتور محمد حجازي خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي , حيث تنوعت محاضرات هؤلاء الخبراء فى عدد من المجالات الاستراتيجية والمجتمعية والإعلامية والسياسة الدولية والإقليمية فضلا عن مجالات الثقافة العامة.

مشاركة إعلامية للحملة الشبابية في المحافظات 

وأشار دكتور أحمد يحي إلى أن أنشطة الملتقي تضمنت أيضا تنظيم زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ,وزيارة مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث أطلعوا على نشاط المركز واستمعوا إلى شرح موسع عن الدراسات والتقارير التي يديرها المركز ودوره في مواجهة الشائعات بأساليب علمية فعالة , الأمر الذي سوف يسهم في أدائهم لمهامهم في مجال الإعلام التنموي والتوعية المجتمعية.

 

 

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الهيئة العامة للاستعلامات العامة للإستعلامات الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات

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