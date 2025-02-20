الخميس 20 فبراير 2025
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محافظات

وفاة شاب أربعيني بأزمة قلبية أثناء سيره في الشارع بالمنيا

جثة، فيتو
جثة، فيتو

توفي شاب في الأربعين من عمره إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تجوله في أحد شوارع مدينة المنيا، تم نقله إلى مشرحة مستشفى الصدر بالمدينة.

وفاة شاب أربعيني بأزمة قلبية أثناء السير في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا من أهالي منطقة دماريس، يفيد بسقوط الشاب بشكل مفاجئ أثناء سيره في الشارع.

سقط فجأة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث عُثر على الشاب، وقد أكد الشهود أنه سقط فجأة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

مشرحة مستشفى الصدر في المنيا 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصدر في المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري العمل على معرفة هوية أسرته لتسليم الجثة.

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