دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يكتسح بريست ويتأهل لثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كاسحًا أمام بريست بنتيجة (7-0)، في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من، برادلي باركولا في الدقيقة 20، وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 39، وفيتور فيريرا في الدقيقة 59، وديزيري دوي في الدقيقة 64، ونونو مينديش في الدقيقة 69، وجونتشالو راموس في الدقيقة 76، وسيني مايولوف في الدقيقة 86.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز على بريست في مباراة الذهاب بنتيجة (3-0) لتصبح النتيجة النهائية فوز باريس بنتيجة (10-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام يوم الجمعة المقبل قرعة دور الـ16 بمقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

ولن يتم تصنيف الفرق الصاعدة من الملحق المؤهل لدور الـ16، وستلعب مباراة الذهاب على أرضها، أمام الفرق المصنفة التي احتلت أول 8 مراكز في مرحلة الدوري، التي ضمت 36 فريقًا.

وتقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب بعدها باسبوع، ولن يكون هناك قرعة منفصلة لدور الثمانية والدور قبل النهائي، لأن نظام القرعة المعتمد يشبه قرعة التنس، حيث يتم تحديد المباريات حتى النهائي.

الفرق المصنفة هي:

1 – ليفربول

2 – برشلونة

3 – آرسنال

4 – إنترميلان

5 – أتلتيكو مدريد

6 – باير ليفركوزن

7 – ليل

8 – أستون فيلا.

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