السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا



أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين مصر وأسبانيا.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على هامش زيارته الرسمية الى مملكة أسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأسبانيا.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات مع قادة إسبانيا وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين حيث أجري الرئيس السيسي خلال زيارته الرسمية إلى مملكة أسبانيا لقاءات مع جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى



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