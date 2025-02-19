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رياضة

دورتموند يتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على حساب لشبونة

دورتموند
دورتموند

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيا مع ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب ملحق دور الـ16.

وانتهت مباراة الذهاب في البرتغال بتفوق دورتموند بثلاثية نظيفة التي منحت الفريق الألماني بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

فيما تترقب جماهير كرة القدم العالمية سحب قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وتأهل أول 8 فرق في الترتيب العام إلى دور الـ16 بشكل مباشر، بينما خاضت الأندية من التاسع وحتى الـ24 منافسات الملحق من ذهاب وإياب على أن يتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي.

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 

 قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 تقام يوم الجمعة 21 فبراير الحالي في مدينة نيون السويسرية.

وسوف تُقام القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة بتوقيت القاهرة.

ويتم تحديد مسار جميع الفرق في القرعة حتى المباراة النهائية التي تقام على ملعب أليانز أرينا.

قرعة خاصة لربع ونصف النهائي


كما تجرى قرعة خاصة بربع النهائي ونصف النهائي لتحديد الفرق التي تحتضن مباريات الذهاب على أرضها في نفس اليوم، الجمعة 21 فبراير أيضا.

مواعيد مباريات دور الـ16 


وتقام مباريات ذهاب ثمن النهائي يومي 4 و5 مارس، على أن تقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من نفس الشهر.

بينما تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 8 و9 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 15 و16 من نفس الشهر.

وتقام مباراتي ذهاب نصف النهائي يوم 29 و30 أبريل، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 6 و7 مايو، وأخيرًا يقام النهائي يوم 31 مايو.

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موعد سحب قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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