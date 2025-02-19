الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث خلال شهر رمضان

مترو
مترو
ads

نشرت وزارة النقل تقرير مصحوب بإنفوجراف لمواعيد تشغيل مترو الخط الثالث خلال شهر رمضان المبارك والتي جاءت كما يلي:

 

الخط الثالث للمترو
 

* تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى حوالى الساعة ٢:٠٠ صباحا بدلا من ١:٠٠ صباحا.

* قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٥:١٥ صباحا.

* قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحا.

* قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحا.

* قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحا.

* قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٠٦ صباحا.

* قيام آخر قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٠٢ صباحا.

* قيام آخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٦ صباحا.

* قيام آخر قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٣ صباحا.

* انتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٥ صباحا، وإتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤١ صباحا.

* انتهاء الربط مع الخط الثاني فى محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٠ صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤٥ صباحا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شهر رمضان المبارك الخط الثالث للمترو الخط الأخضر الثالث للمترو محطة ناصر لخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025

بعد سقوط قتلى وجرحى في الجيش الكويتي، حالة حزن عارمة تجتاح البلاد

قتلى ومصابون في الجيش الكويتي، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

البنك المركزي يحسم اليوم أسعار الفائدة، وخبير اقتصادي يتوقع السيناريو الأقرب

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

أيندهوفن يجبر يوفنتوس على أشواط إضافية في دوري أبطال أوروبا

بمشاركة مرموش، ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

فورت نوكس، قصة أكبر خزينة ذهب سرية في العالم

انتقلت من الإكوادور لإنجلترا، العثور على أفعى سامة داخل شحنة موز

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة الفتح وفضائلها وما ورد بشأنها

ما حكم كشف عورة المرأة على طبيب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية