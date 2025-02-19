مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث خلال شهر رمضان
نشرت وزارة النقل تقرير مصحوب بإنفوجراف لمواعيد تشغيل مترو الخط الثالث خلال شهر رمضان المبارك والتي جاءت كما يلي:
الخط الثالث للمترو
* تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى حوالى الساعة ٢:٠٠ صباحا بدلا من ١:٠٠ صباحا.
* قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٥:١٥ صباحا.
* قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحا.
* قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحا.
* قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحا.
* قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٠٦ صباحا.
* قيام آخر قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٠٢ صباحا.
* قيام آخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٦ صباحا.
* قيام آخر قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٣ صباحا.
* انتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٥ صباحا، وإتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤١ صباحا.
* انتهاء الربط مع الخط الثاني فى محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٠ صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤٥ صباحا.
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