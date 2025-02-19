الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"انفوجراف" مواعيد قطار العاصمة الكهربائى خلال شهر رمضان

القطار الكهربائى
القطار الكهربائى فيتو

نشرت وزارة النقل انفوجراف لمواعيد تشغيل القطار الكهربائى خلال شهر رمضان  المبارك 

القطار الكهربائي LRT
 

* قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة ٦:٠٠ صباحا.

* قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة ٦:١٥ صباحا.

* قيام أول قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٠٥ صباحا  .

* قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) إتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٥٧ صباحا.

* قيام أول قطار من محطة بدر إتجاه عدلى منصور الساعة إتجاه عدلى منصور الساعة ٥:٥٦ صباحا.

* قيام قطار مباشر من عدلى منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠، الساعة ٨:٠٠ صباحا.

******
* قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة ١١:٠٥ مساء.

* قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه بدر الساعة ١١:٣٠ مساء.

* قيام أخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٥ مساء.

* قيام أخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه بدر الساعة ١١:٣٧ مساء.

* قيام أخر قطار من محطة العبور الجديدة ( المعرفة ) إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٣ مساء.

* قيام أخر قطار من محطة بدر إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٢٦ مساء.

وكل عام والشعب المصري بخير وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخير واليمن والبركات شهر رمضان المبارك رمضان المبارك خلال شهر رمضان

مواد متعلقة

أحمد شعبان رئيسًا ومحمد فارس نائبًا لاتحاد طلاب جامعة بني سويف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

النيابة تستمع لأقوال عبد الناصر زيدان في بلاغه ضد مروان حمدي

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

35 % تراجعا بأعداد الركاب بمحطة مصر بعد تفعيل قرار منع قطارات الوجه القبلي

التوقيت الشتوي، النقل تعلن مواعيد خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

“فيتو” ترصد خطأ فى تلاوة إذاعية عمرها 80 عامًا.. أساتذة القراءات يطالبون بلجنة عاجلة لمراجعة التلاوات القديمة والجديدة.. 10 تساؤلات عاجلة للمسئولين عن بث التسجيلات القرآنية إذاعيًا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025

قتلى ومصابون في الجيش الكويتي، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات تتخطى الــ 50 ألف جنيه

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

أطول يوم فى عدد ساعات الصيام برمضان 2025

مبابي يضيف الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك مان سيتي

منوعات

المزيد

انتقلت من الإكوادور لإنجلترا، العثور على أفعى سامة داخل شحنة موز

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفتح وفضائلها وما ورد بشأنها

ما حكم كشف عورة المرأة على طبيب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

ملتقى السيرة بالجامع الأزهر: تكوين الجيش أساس مهم في الإسلام لحماية الوطن وردع المعتدين

المزيد
الجريدة الرسمية