"انفوجراف" مواعيد قطار العاصمة الكهربائى خلال شهر رمضان

“فيتو” ترصد خطأ فى تلاوة إذاعية عمرها 80 عامًا.. أساتذة القراءات يطالبون بلجنة عاجلة لمراجعة التلاوات القديمة والجديدة.. 10 تساؤلات عاجلة للمسئولين عن بث التسجيلات القرآنية إذاعيًا