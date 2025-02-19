"انفوجراف" مواعيد قطار العاصمة الكهربائى خلال شهر رمضان
نشرت وزارة النقل انفوجراف لمواعيد تشغيل القطار الكهربائى خلال شهر رمضان المبارك
القطار الكهربائي LRT
* قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة ٦:٠٠ صباحا.
* قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة ٦:١٥ صباحا.
* قيام أول قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٠٥ صباحا .
* قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) إتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٥٧ صباحا.
* قيام أول قطار من محطة بدر إتجاه عدلى منصور الساعة إتجاه عدلى منصور الساعة ٥:٥٦ صباحا.
* قيام قطار مباشر من عدلى منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠، الساعة ٨:٠٠ صباحا.
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* قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة ١١:٠٥ مساء.
* قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه بدر الساعة ١١:٣٠ مساء.
* قيام أخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٥ مساء.
* قيام أخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه بدر الساعة ١١:٣٧ مساء.
* قيام أخر قطار من محطة العبور الجديدة ( المعرفة ) إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٣ مساء.
* قيام أخر قطار من محطة بدر إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٢٦ مساء.
وكل عام والشعب المصري بخير وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.
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