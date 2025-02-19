محافظ سوهاج يوجه بتحسين المظهر الحضاري بمدينة ناصر

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة تفقدية بمدينة ناصر، للوقوف على الوضع العام وحالة الشارع، والتقى المواطنين ميدانيا للوقوف على طلباتهم ومشكلاتهم والعمل على حلها، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعلي لطفي رئيس حي شرق.

محافظ سوهاج يوجه بعدة قرارات لتحسين المظهر الحضاري بمدينة ناصر

استهل المحافظ الجولة بتفقد فندق ميريت آمون، حيث تفقد الغرف الفندقية، وحمام السباحة، والمطعم، ووجه بمراجعة العقود المبرمة الخاصة بتلك المنشآت لضمان حسن إدارتها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما تفقد ميدان رفاعة الطهطاوي، موجها بإزالة كافة الإشغالات من الميدان، والصدادات المرورية غير الضرورية بحرم الطريق، بالإضافة إلى تغطية اللوحات الإعلانية غير المستغلة حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما تفقد المحافظ موقع استراحة كبار الزوار والمنطقة المحيطة بها، ووجه بتخصيص عدد من العاملين بحي شرق للإشراف عليها، إلى جانب وضع تعريفة لانتظار السيارات لتنظيم عملية الوقوف والاستفادة من العائد لصالح الخدمات العامة.

وشملت الجولة تفقد مرسى ناصر السياحي، ووجه المحافظ بمراجعة موقف البازارات، والتأكد من تشغيلها بالشكل الأمثل بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، مؤكدا ضرورة استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق الحيوية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، ويعزز المظهر الجمالي لمدينة سوهاج.

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