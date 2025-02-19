محافظ سوهاج يشهد توزيع 60 جهاز عروس ومساعدات للفئات الأولى بالرعاية

بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة " ..

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح، سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، فعاليات توزيع 60 جهاز عروس وعدد من المساعدات الإنسانية، بدعم من مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

محافظ سوهاج يشهد توزيع 60 جهاز عروس وعدد من المساعدات للفئات الأولى بالرعاية

تضمنت المساعدات توزيع 60 جهاز عروس تشمل "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز"، بالإضافة إلى 10 كراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها 5 كراسي كهربائية و5 كراسي عادية، إلى جانب بعض المساعدات الغذائية.

وثمن المحافظ جهود مؤسسة "حياة كريمة" في التعاون مع الجهات التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وهنأ المحافظ الفتيات المقبلات على الزواج المستفيدات من الأجهزة المقدمة، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، ومؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.